Pronúncia de Ivo Rosa é "insustentável" em julgamento, acusa MP

Os procuradores do Ministério Público (MP) pediram a nulidade da decisão instrutória da Operação Marquês, alegando que houve uma alteração substancial dos factos. O recurso apresentado diz que a pronúncia de Ivo Rosa é "desajeitada" e "não é sequer coerente"

O MP requereu a nulidade da pronúncia relativa a José Sócrates e Carlos Santos Silva, ambos pronunciados pelo juiz de instrução criminal de três crimes de branqueamento de capitais e três crimes de falsificação de documentos.

No recurso do MP a que o JN teve acesso, os procuradores Rosário Teixeira e Vítor Pinto deixam fortes críticas à decisão de pronúncia de Ivo Rosa que "reproduz, de forma interpolada, um conjunto de artigos da acusação, com escassa, mas desajeitada, alteração de detalhes".

O MP diz mesmo que a pronúncia é "insustentável em julgamento", pelo que também por esta via padece de nulidade. Aliás, no entender dos procuradores, o texto da decisão não é "sequer coerente" com o sentido dos factos que o juiz lhe quis dar.

"Conclusão absurda"

Para os procuradores, alguns dos pontos da pronúncia permitem até levar à "conclusão absurda" de que José Sócrates estava a ser pago com fundos que já eram seus. Isto porque, na narração da pronúncia, os interesses favorecidos seriam os de Santos Silva - e não do Grupo Lena, como sustenta a acusação - e este usaria fundos próprios para pagar a Sócrates.

Porém, a mesma pronúncia continua a referir que esses mesmos fundos eram pertença do ex-primeiro ministro, estando apenas à guarda de Santos Silva, que seria um mero fiduciário, como defende a acusação.

O MP dá os exemplos das viagens e despesas de condomínio de Sócrates bem como a remuneração de Domingos Farinho [escritor-fantasma da tese do ex-primeiro ministro] que segundo a pronúncia foram pagas através de Santos Silva em nome do primeiro-ministro.

"Divergência total"

O recurso frisa que há uma divergência entre a acusação e a pronúncia sobre o papel dos agentes e a origem dos fundos utilizados. Há ainda uma "divergência total" quanto às consequências do crime, sendo que Ivo Rosa "não identifica quais as vantagens obtidas por Santos Silva".

O MP conclui que, pelas consequências sobre o papel de cada arguido, o tempo em que decorreram as ações e as vantagens ilícitas geradas, a divergência entre a acusação e a pronúncia deve ser considerada como a imputação de um crime diverso,. Assim sendo, operou-se uma alteração substancial relativamente à acusação e, como tal, a decisão deve ser declarada nula.

Recursos analisados por Ivo Rosa

O recurso do MP, tal como o recurso da defesa de José Sócrates que também alega nulidade da decisão por alteração substancial dos factos, será analisado pelo juiz Ivo Rosa. Caso rejeite os recursos, as partes poderão então recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa.