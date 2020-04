Proprietário de café em Paços de Ferreira detido por desobediência

Mónica Ferreira Hoje às 18:21 Facebook

O proprietário de um café em Carvalhosa, Paços de Ferreira, foi detido este domingo pela GNR, pelo crime de desobediência.

Ao que o JN apurou, quando as autoridades chegaram ao local encontraram o proprietário do estabelecimento comercial a vender bebidas alcoólicas, em copo de vidro, estando sete clientes no interior do café.

O homem foi detido pelo crime de desobediência, por contrariar as indicações do Governo face ao estado de emergência em que o país se encontra e que decretou que apenas os estabelecimentos de atendimento ao público essenciais podem permanecer em funcionamento.

Ficou sujeito a termo de identidade e residência.