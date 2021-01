PSP encontrou restaurante aberto em Espinho com clientes à mesa

Salomão Rodrigues Hoje às 13:48 Facebook

A PSP de Espinho levantou um auto de contraordenação, na tarde de quinta-feira, ao proprietário de um restaurante, por inobservância das regras de funcionamento dos estabelecimentos de restauração e similares, estando prevista coima no valor mínimo de dois mil euros.

O homem mantinha o restaurante a funcionar com serviço de refeições à mesa, apesar de estar proibido de acordo com as medidas restritivas em vigor de combate à covid-19.

Os cinco clientes que ali se encontravam foram também autuados, por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário, cuja infração tem prevista uma coima de valor mínimo de 200 euros.

O restaurante tinha a porta principal de acesso aberta e os clientes estavam sentados, em mesas separadas.