Protesto "raríssimo" junta Forças Armadas e de Segurança

Associações que representam estes profissionais esperam grande adesão à manifestação em frente à residência oficial por mais "justiça salarial".

Um simbólico caixote vazio e um documento reivindicativo assinado por cinco estruturas associativas das Forças Armadas (FA) e das forças de segurança vão ser entregues, hoje à tarde, em São Bento, durante a ação de protesto que espelha o "mal-estar que grassa entre os militares". A concentração dos profissionais, em que é esperada uma "adesão significativa", está marcada para as 15 horas, à porta da residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, e tem como alvo único a luta pela "justiça salarial", transversal às três categorias das FA - oficiais, sargentos e praças - e às polícias.

"O que está em causa é o que nos foi comunicado na reunião do [passado] dia 8, no Ministério da Defesa, sobre as remunerações. Foi-nos lido o que iríamos receber a partir de janeiro de 2023, sendo-nos dito que era o que tinha sido acordado na concertação social, onde nem sequer estamos representados", recorda o presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), tenente-coronel António Mota, vincando que "não houve negociação com os militares".