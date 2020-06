Prova do MP contra amigo de Sócrates é "ilegal", diz defesa

Inês Banha Hoje às 09:01 Facebook

A advogada de Carlos Santos Silva defendeu, na sexta sessão do debate instrutório da Operação Marquês, que a prova recolhida pelo Ministério Público (MP) contra o amigo e alegado testa de ferro do ex-primeiro-ministro José Sócrates (2005-2011) é "manifestamente ilegal".

Durante duas horas, Paula Lourenço atacou a legalidade do processo administrativo que deu origem ao inquérito, acusou os procuradores de terem recorrido à "delação premiada" - um mecanismo que não existe no ordenamento jurídico nacional - para incriminar Santos Silva e Sócrates e garantiu, até, que o seu cliente recusou, em 2015, um "acordo manhoso" com o MP para denunciar o ex-governante. No final, pediu que o empresário seja ilibado.

Santos Silva está acusado, no total, de 33 crimes de corrupção, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal, 29 dos quais em coautoria com o ex-primeiro-ministro. Para o MP, seria nas contas de Santos Silva que Sócrates guardaria a sua fortuna, alegadamente obtida de forma ilícita, para assim esconder que era o seu real proprietário. Os montantes regressariam depois à esfera do antigo governante com recurso a diversos esquemas. Entre estes está a compra, por Santos Silva, de três casas detidas pela mãe do ex-primeiro-ministro em Lisboa e no concelho de Sintra.