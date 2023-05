Provedor dos deficientes processa Câmara do Marco de Canaveses por não lhe pagar salário

O Provedor da Pessoa com Deficiência do Município do Marco de Canaveses, Camilo Nogueira, vai processar judicialmente a Câmara por nunca lhe ter pago o ordenado, como consta dos estatutos. A presidente do Executivo, Cristina Vieira, rejeita qualquer ilegalidade.

Ângela Ribeiro, advogada do Provedor, disse ao JN que está "a avaliar os termos em que a ação irá ser interposta", aguardando apenas a atribuição de apoio judiciário.

No mínimo, o Provedor pretende receber os ordenados já vencidos. Segundo os estatutos, a remuneração "está indexada à dos vereadores e será igual a 50% destes", ou seja, Camilo Nogueira terá direito a um ordenado que rondará os 1300 euros/mês