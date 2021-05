PSD diz a Moreira para pensar na cidade e não em manter cargo

T.R.A. Hoje às 12:24 Facebook

O candidato do PSD à Câmara do Porto, Vladimiro Feliz, pediu a Rui Moreira que pondere se, face às suspeitas "graves e judicialmente fundadas", tem as condições para se recandidatar. Se estivesse na posição do autarca, o social-democrata não seria candidato, adiantou.

Vladimiro Feliz considera que a decisão de levar Rui Moreira a julgamento no caso Selminho deixa o autarca numa "posição de grande fragilidade" pois existe a "fortíssima probabilidade"de , caso se venha a recandidatar e vencer, "perder o madato a meio" e de "não poder assumir o Porto por inteiro".

O candidato social democrata ressalvou esta manhã, em conferência de imprensa, que, a partir de hoje, Rui Moreira "não tem condições de assumir que cumprirá integralmente o seu mandato" pois tal "não depende sequer da sua vontade".

"O Porto corre o risco de ter, pela primeira vez na sua história, um presidente que não sai dos Paços do Concelho pela porta grande, o que em nada dignifica o historial do cargo e a sua relevância no contexto nacional e internacional", frisou.

Portanto, ao contrário da reação "emotiva e leviana" onde afirmou que a decisão do Tribunal de Instrução Criminal não ia influenciar a sua decisão sobre uma possível recandidatura, Vladimiro Feliz pede a Rui Moreira que, agora, faça uma "séria reflexão", mais ainda quando as suas condidaturas foram "sempre anunciadas e praticadas com uma presumida superioridade ética" quie agora se tornou numa "fragilidade" ao ver-se "enredado numa matéria, igual ou pior, àquelas que tão justamente todos criticamos nos aparelhos partidários".

Questionado pelos jornalistas, Vladimiro Feliz adiantou que, se estivesse na posição do autarca, não se candidataria. "Que ele faça uma instrospeção responsável e pense na cidade e não na manutenção do cargo", apelou. "A grandeza e respeito pelo Porto exigem uma ponderação acrescida", explicou