PSD e CDS querem MAI a investigar "alegada fabricação e adulteração de provas" em Sintra

Os vereadores do PSD e do CDS na Câmara de Sintra vão apresentar, na próxima quinta-feira, em reunião de autarquia, uma proposta que pede ao ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, a abertura de uma investigação à Polícia Municipal de Sintra.

De acordo com a proposta que os vereadores Ricardo Baptista Leite, Luís Patrício, Ana Isabel Valente e Maurício Rodrigues vão levar à reunião do executivo, que o JN consultou esta sexta-feira, em causa estão as notícias que recentemente vieram a público, "nomeadamente, a alegada fabricação e adulteração de provas" que dizem constituir "um claro desprestigio para os serviços municipais e para a credibilidade da atuação deste corpo de polícia administrativa".

Segundo estes eleitos da câmara municipal, compete ao membro do Governo responsável pela Administração Interna, "por iniciativa própria ou mediante proposta do membro do Governo responsável pelas autarquias locais", determinar a investigação de "factos indiciadores de violação grave de direitos, liberdades e garantias de cidadãos praticados pelo pessoal das polícias municipais no exercício das suas funções policiais."