PSP abate sequestrador a tiro. Vítima do rapto e polícia feridos

A Polícia de Segurança Pública atingiu mortalmente um cidadão que tinha sequestrado e estava a agredir com armas brancas um outro homem. O caso ocorreu esta madrugada, em Algés, Oeiras.

Segundo um comunicado, pelas 4.51 horas desta madrugada de quinta-feira, a PSP foi chamada para a ocorrência de agressões numa casa. No local, os polícias aperceberam-se de "um sequestro em curso, no interior da habitação, executado por um suspeito de grande porte físico e armado com duas armas brancas".

O homem que estava sequestrado apresentava vários ferimentos graves resultantes de cortes por arma branca, infligidos pelo sequestrador. Foram ativados "os meios especializados, nomeadamente negociadores policiais, a Unidade Especial de Polícia da PSP e os meios de socorro médico adequados".

Os polícias tentaram dissuadir o suspeito e utilizaram meios coercivos de baixa potencialidade letal. Porém, os mesmos não surtiram efeito.

"Por a ameaça e agressões continuarem em execução, os polícias recorreram a arma de fogo e atingiram o suspeito que, infelizmente e apesar dos primeiros socorros que lhe foram imediatamente prestados, faleceu, devido aos ferimentos sofridos", informa a PSP.

Um dos polícias ficou ferido na sequência de uma agressão com uma arma branca.

"Foi preservado o local da ocorrência e chamado o órgão de polícia competente para investigar os factos. Foi informada a Inspeção Geral da Administração Interna", avança a PSP que "lamenta o falecimento do atacante e apela a que todos os cidadãos cumpram as ordens legais e legítimas emitidas pelos polícias".