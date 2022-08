PSP abre inquérito a detenção violenta de homem no Bairro Alto

Vídeo mostra suspeito a ser agredido no chão. Instituição garante que antes tinha tentado atingir polícias com ferros.

A PSP informou, esta segunda-feira, que vai instaurar um inquérito para esclarecer a detenção violenta, no Bairro Alto, em Lisboa, de um homem que teria sido agressivo com os agentes que o intercetaram após serem alertados por um transeunte para o seu comportamento agressivo.

A garantia surge após ter sido publicado nas redes sociais um vídeo da detenção, no qual se vê um dos polícias a atingir o suspeito, já desarmado e no chão, com um bastão, antes de o colega imobilizar o homem colocando um joelho sobre o seu pescoço. Antes, este teria, de acordo com a força de segurança e num momento anterior às imagens tornadas públicas online, tentado agredir os agentes com ferros.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), o caso aconteceu pelas 19.40 horas do passado sábado, 13 de agosto de 2022, na Travessa da Boa Hora, depois de uma patrulha ter sido informada por um transeunte de que se encontrava naquele local "um indivíduo agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-as e causando-lhes receio".

Já no local, a dupla de agentes terá tentado esclarecer com o homem o sucedido, tendo este negado "identificar-se". "Esgotados os pressupostos legais para proceder à sua identificação, foi o mesmo informado que iria ser conduzido à esquadra, para se proceder às diligências necessárias", descreve o Cometlis.

O homem ter-se-á então recusado a acompanhar os polícias à esquadra, tentando, em seguida, "escapar e impedir à ação policial, utilizando ferros com intenção" de agredir os agentes.

"Os polícias recorreram ao uso da força, incluindo através de bastão policial, e já manietado conduziram o suspeito à esquadra, onde foi identificado", confirma a PSP. O homem acabaria por ser libertado pelas 22 horas do mesmo dia.

"Para esclarecimento cabal do ocorrido, vai ser instaurado um processo de inquérito", conclui o ​​​​​​​Cometlis, sem abordar as críticas à alegada violência excessiva dos agentes feitas nas redes sociais.