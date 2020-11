PSP acaba com ajuntamento de "tunning" com 200 pessoas no Porto

JN Hoje às 12:52 Facebook

A PSP identificou cerca de 70 pessoas que participavam numa ajuntamento ilegal de amadores do "tunning", no sábado à noite, num parque de estacionamento, junte à praia do Castelo do Queijo, no Porto.

Foi depois de ter recebido uma denúncia sobre o ajuntamento ilegal que a PSP foi ao local e encontrou duas centenas de jovens no parque de estacionamento da praça Gonçalo Zarco.

Quando a PSP chegou, muitos dos presentes fugiram, mas as patrulhas conseguiram identificar pelo menos 70 indivíduos.

A operação que começou pouco antes da meia-noite de sábado terminou cerca de duas horas depois.

Foram levantados vários autos de contraordenação por ilícitos ao código da estrada, para além de consumo de droga.