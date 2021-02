PSP acaba com festa com 15 pessoas na Amadora

JN/Agências Hoje às 12:21 Facebook

A PSP detetou uma festa de aniversário com cerca de 15 pessoas na freguesia da Falagueira-Venda Nova, na Amadora, distrito de Lisboa, na sequência de um patrulhamento.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), os jovens ainda tentaram fugir aquando da chegada das forças policiais, pela 1 hora.

"No decorrer do seu normal patrulhamento, os polícias ouviram um ruído de música proveniente de uma fábrica, o qual foram verificar, tendo-se deparado com o decorrer de uma festa de aniversário com cerca de 15 pessoas", adianta o Cometlis.

Desta ocorrência, segundo a PSP, resultou o levantamento de 11 autos de contraordenação por incumprimento das regras em vigor no estado emergência, devido ao contexto pandémico.