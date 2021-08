PSP dispara balas de borracha para acabar com festa ilegal em Loures

JN/Agências Hoje às 18:34 Facebook

Um forte contingente da PSP de Loures teve de disparar munições de borracha, ontem de madrugada, para acabar com uma festa ilegal com "centenas de pessoas na via pública", sem máscara e em violação das regras da pandemia de covid-19.

"A PSP foi alertada e chamada a terminar uma festa ilegal a decorrer na via pública, na zona da Quinta da Fonte, em Loures, com a participação de várias centenas de pessoas sem máscara facial, com música e consumo de bebidas alcoólicas, em claro incumprimento das medidas restritivas implementadas", informou em comunicado.

Os polícias foram alvo do "arremesso de diversas pedras e garrafas" e, avançando em linha pela rua, responderam com munições de borracha. "Foram utilizados recursos de manutenção de ordem pública de baixa potencialidade letal, nomeadamente munições não letais", explicou a PSP em comunicado.

Segundo a mesma fonte, "uma viatura policial ficou danificada devido aos arremessos de garrafas/pedras". Mas ninguém foi detido, disse fonte policial ao JN, explicando que as pessoas presentes na festa dispersaram, perante o avanço dos polícias.

Na atual situação de contingência, é obrigatório usar máscara facial sempre que não for possível manter o distanciamento físico e é proibido consumir álcool na rua. Não é recomendada a concentração de mais de 15 pessoas.