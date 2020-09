PSP acusado de tráfico de droga fica em silêncio no tribunal

Alexandre Panda Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Bernardino Mota, conhecido como "Dino", o agente da PSP da esquadra de Gondomar acusado de liderar uma rede de importação de haxixe, manteve-se, esta quinta-feira, em silêncio, no início do julgamento que decorre no auditório de Vila Nova de Gaia.

Tal como "Dino", que foi detido no verão do ano passado na posse de 120 quilos de haxixe importados de Espanha, os outros três principais arguidos também mantiveram o silêncio perante o coletivo de juízes.

O agente encontra-se em prisão preventiva juntamente com os três principais arguidos. Todos estão acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de tráfico de droga. Ao todo, o grupo terá importado pelo menos 810 quilos de haxixe.

De acordo com o despacho de acusação, "Dino", Tiago Sousa, Carlos Silva e Márcio Pereira começaram a importar haxixe diretamente de Espanha para o Porto em maio de 2018. Ao todo, organizaram ou participaram diretamente em 27 viagens, que lhe permitiram trazer entre 30 a 60 quilos de haxixe de cada vez.

Pelas contas do MP, os indivíduos compravam os fardos de haxixe na zona de Málaga, a 750 euros o quilo, e vendiam depois o produto na zona do Grande Porto por 1250 euros. Ou seja, ganhariam 500 euros em cada quilo de droga que importavam, correspondendo a um lucro total de mais de 400 mil euros, desde que o esquema começou, em maio 2018.

Para além de organizarem as viagens e arranjarem o dinheiro para comprar os fardos, os indivíduos também asseguravam a entrega da drogas a oito clientes, que foram constituídos arguidos no processo. A acusação descreve várias viagens efetuadas pelo grupo e numa delas, a 12 e 13 de junho de 2018, "Dino" teve de meter dois dias de baixa médica para poder acompanhar os cúmplices. Queria resolver um problema de falta de dinheiro para comprar droga diretamente com os fornecedores em Espanha.

O agente da PSP nunca conduzia os carros em que era transportado o haxixe, servindo de segurança ou batedor, num esquema conhecido no mundo do tráfico como o "GoFAst". Seguia à frente, atento à eventual presença de autoridades pelo caminho e avisava o condutor do carro carregado, que seguia alguns quilómetros atrás. Noutra ocasião, em julho de 2018, teve de solicitar dois dias folga sindical para poder acompanhar outra viagem.