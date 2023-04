PSP afastou Cláudio Coimbra de vítima e foi pontapeado na cabeça 

O agente da PSP João Gonçalves, colega de Fábio Guerra, que celebrava um aniversário com a vítima e outros colegas na discoteca Mome, em Lisboa, foi esmurrado por Cláudio Coimbra quando o tentava afastar de um colega no chão, durante os confrontos, à porta do espaço, no final da noite.

Em tribunal, João Gonçalves contou o que aconteceu e admitiu que, como a situação foi tão rápida, não se fez anunciar como polícia, agindo, ainda assim, na qualidade de agente.

"Saí da discoteca e vi o meu colega Leonel e Rafael a tentar separar pessoas em confrontos", afirmou. "Quando me fui juntar vi o Cláudio Coimbra a tentar pontapear uma pessoa que estava no chão. Mais tarde percebi que era o Filipe, um colega. Agarrei o Cláudio e levei logo um soco dele, caí ao chão, tentei levantar-se e fui pontapeado na cabeça, encolhi-me e protegi a cabeça", revelou.

PUB

O agente da PSP ficou dois meses de baixa com vários hematomas e fraturas. Admite que não se identificou como PSP mas agiu como tal para preservar a integridade física das pessoas envolvidas.