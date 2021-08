PSP alcoolizado condenado por acidente mortal

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:47 Facebook

Conduzia com 2,5 de álcool quando invadiu faixa contrária e embateu em outro veículo, em Santo Tirso. Choque frontal matou homem de 58 anos.

Um agente da PSP foi condenado a dois anos e cinco meses de prisão, pena suspensa, por homicídio por negligência e condução de veículo em estado de embriaguez, com 2,5 de alcoolemia. Despistou-se e causou um acidente que matou outro condutor, em Santo Tirso. Poderá ainda ter de pagar 142 mil euros, valor que as seguradoras vão entregar à viúva e dois filhos da vítima. O Tribunal da Relação recusou-lhe um recurso.

O acidente mortal aconteceu a 27 de maio de 2018, em Santiago da Carreira. O arguido, então com 23 anos, seguia na EN105, não fez uma curva e invadiu a faixa contrária. O Audi que conduzia embateu frontal e violentamente no Volkswagen Polo conduzido por José Carlos Soares, 58 anos. O Polo foi projetado para uma ravina com cerca de 30 metros de altura e ficou completamente destruído. José Carlos teve morte imediata.