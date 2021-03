PSP alerta para falsas multas de estacionamento no Porto

Alexandre Panda Hoje às 17:39 Facebook

Falsas multas de estacionamento foram colocadas em diversos veículos na cidade no Porto nos últimos dias. A PSP já emitiu um alerta para que os automobilistas não paguem os valores discriminados nestas notificações fraudulentas.

De acordo com informações recolhias pelo JN, vários automobilistas foram surpreendidos com falsas notificações de estacionamento indevido, colocados nos para-brisas dos veículos, em várias artérias da cidade do Porto.

Nem os valores citados, nem os artigos do Código da Estrada correspondem à realidade.

No documento fraudulento, os burlões alegam que o automobilista pode beneficiar de um desconto de 50 % no valor da multa, se pagar em 24 horas, na tentativa de levar as vítimas a realizar rapidamente o pagamento.

A PSP já emitiu um alerta sobre estas falsas notificações. "Alertamos para a circulação de notificação FALSA em nome da Polícia de Segurança Pública", pode ser no comunicado publicado na página oficial de Facebook da instituição.

"Trata-se de uma tentativa fraudulenta, pelo que as instruções expressas neste tipo de aviso para pagamento devem ser ignoradas", avisa ainda a PSP.