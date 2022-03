PSP alerta para renovação das pulseiras "Estou aqui"

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que vai lançar, esta quinta-feira, a edição 2022 do programa "Estou aqui", uma iniciativa da PSP que facilita a sinalização de crianças desaparecidas entre os 2 e os 10 anos. Todas as pulseiras anteriores a 31 de dezembro de 2021 deixaram de estar válidas e têm de ser renovadas no site.

Criado em 2012, o programa pioneiro da PSP já distribuiu mais de 400 mil pulseiras e ajudou a localizar uma dezena de crianças desaparecidas, a última em 2019, apurou o JN, propiciando um "rápido retorno à família". Todas as crianças com idades entre os 2 e 10 anos podem usar uma destas pulseiras que "possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais".

As pulseiras permitem, caso a criança portadora se perca, que qualquer adulto possa contactar a PSP "e comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo", diz o comunicado enviado às redações.

As pulseiras são válidas em todo o território nacional para crianças residentes em Portugal, e também para crianças não residentes que se encontrem a gozar o período de férias.

Devido ao contexto pandémico, todas as pulseiras da edição 2020/2021 tiveram a validade prorrogada até 28 de fevereiro. Agora, todas as pulseiras distribuídas até ao início de dezembro de 2021 terão de ser substituídas por intermédio de nova inscrição no site do programa, que terá de ser feito online.

Todas as pulseiras distribuídas durante o mês de dezembro de 2021 mantêm a normal validade por um período de um ano.

"O programa Estou Aqui! Crianças (EAC) é uma iniciativa exclusiva e pioneira da PSP, criado em 2012, em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança", lê-se no comunicado.

A edição 2022 do programa será apresentada esta quinta-feira no Jardim Zoológico de Lisboa, com a participação de algumas escolas e 112 crianças.