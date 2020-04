PSP ameaçada com pedras, garrafas e um pitbull quando tentava acabar com festa em Elvas

Rita Neves Costa Hoje às 15:07 Facebook

Uma festa em Elvas, que ocorria na madrugada deste domingo, terminou com quatro pessoas detidas. Os agentes foram recebidos com pedras, garrafas de vidro e até foi solto um cão da raça Pitbull para travar a ação da PSP.

De acordo com o comunicado do Comando Distrital de Portalegre da PSP, os agentes foram chamados às 00.30 horas para terminar com uma festa, onde estariam até 20 pessoas. Ao chegar ao local, as autoridades foram recebidas com hostilidade: foram arremessadas pedras e garrafas de vidro e foram efetuados dois disparos no interior da propriedade.

Foram chamados mais reforços com uma equipa de intervenção rápida e de investigação criminal da PSP. Com o objetivo de identificar os autores do arremesso de pedras e garrafas de vidro, assim como dos disparos, os agentes tentaram falar com o proprietário do local. Os agentes terão sido novamente ameaçados, segundo o comunicado, com o arremesso de mais objetos e foi, inclusive, solto um cão da raça Pitbull para travar a ação policial. Algumas pessoas terão tentado ainda agredir a PSP.

Os agentes efetuaram três disparos para o ar para dispersar o grupo, presente na festa, e foram detidas quatro pessoas, com idades entre os 19 e 40 anos. "A PSP teve a necessidade de utilizar a força estritamente necessária, tendo para tal sido utilizadas as técnicas de intervenção policial e técnicas de restrição e algemagem ministradas pela PSP", lê-se no comunicado do Comando Distrital de Portalegre. Três dos quatro detidos tiveram de receber tratamento hospitalar, mas já receberam alta médica.

As quatro pessoas detidas serão presentes a primeiro interrogatório judicial, esta segunda-feira, para conhecer as medidas de coação.