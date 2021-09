PSP anula fuga de três encapuzados após assalto a estação dos CTT

Rogério Matos Hoje às 20:48 Facebook

Um grupo de três homens encapuzados assaltou, esta sexta-feira à tarde, a dependência dos CTT na Amora, Seixal, e fugiu numa viatura que tinha roubado, por meio de "carjacking", em Almada. Mas a fuga dos suspeitos foi anulada. Numa operação relâmpago, a PSP encerrou a circulação na estrada por onde seguiam os fugitivos, obrigando-os a abandonar a viatura roubada. Pouco depois, foram detidos pela PSP, com o dinheiro do assalto na sua posse.

Ao JN, fonte oficial da PSP informou que um dos agentes da PSP envolvido na operação sofreu ferimentos, considerados ligeiros.

Eram 15.45 horas desta sexta-feira, quando os três suspeitos, com capuzes na cabeça, roubaram uma viatura que circulava na via pública, em Almada. P para se apoderarem do carro, ameaçaram com facas e agrediram a condutora. Segundo as informações recolhidas pelo JN, não confirmadas por fonte oficial da PSP, aquela mulher teve que receber tratamento hospitalar. Não foi possível apurar a gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima.