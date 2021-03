JN Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP identificou dois homens que se filmaram, no início de fevereiro, a 180 km/hora na cidade de Tomar, divulgando as imagens nas redes sociais.

Segundo a polícia, no dia 2 de fevereiro, foi recebida uma denúncia telefónica a relatar "os comportamentos imprudentes", que estavam a ser "amplamente divulgados nas redes sociais". Depois de várias diligências, a PSP conseguiu identificar o condutor do carro e a viatura usada no vídeo, tendo sido elaborado um auto de notícia por infração de trânsito e dois por incumprimento do uso obrigatório de máscara.