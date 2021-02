PSP apanha mais condutores sem carta e com título caducado

Alfredo Maia Hoje às 07:33 Facebook

Diminuição da circulação e aumento da fiscalização nas estradas resultou no crescimento do número de infratores.

A Polícia de Segurança Pública fez, no ano passado, 6912 detenções por condução sem carta, o que representa um aumento de 56,84% em relação a 2019, quando registou 4407. A tendência mantém-se: só em janeiro, registou 610 detenções, mais 56% do que no mesmo mês de 2020. O número de cartas caducadas também subiu 90,35%.

As pessoas que conduziam sem habilitação legal continuaram a arriscar, explica ao JN fonte da PSP. Mas com menor movimento rodoviário nos períodos de restrições à circulação e com mais operações de fiscalização, a probabilidade de serem identificados subiu.