PSP apanha restaurante a servir refeições em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 09:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Famalicão surpreendeu, esta sexta-feira, um restaurante a servir refeições e uma padaria a vender bebidas alcoólicas na zona da cidade.

Por volta das 12.30 horas, os agentes fiscalizaram um estabelecimento de restauração e bebidas que estava a servir refeições a cinco clientes. As pessoas não tinham justificação válida para estar no local.

Também na padaria fiscalizada, os clientes que ali consumiam bebidas alcoólicas estavam a violar o dever geral de recolhimento.

Todos os clientes e os proprietários dos espaços comerciais foram autuados.

Durante a noite desta sexta-feira, a PSP de Famalicão autuou três pessoas por circularem fora do concelho de residência e outro por circular sem respeitar as regras impostas pelo estado de emergência.

Já em Braga, a polícia autuou seis homens, com idades entre os 19 e os 65 anos que estavam numa garagem a jogar às cartas, por não utilização de máscara e violação do dever geral de recolhimento domiciliário. Na mesma cidade, a PSP surpreendeu um café em funcionamento. O proprietário e os nove clientes, com idades entre os 44 e os 72 anos, foram autuados.

Durante a passada sexta-feira, o comando da PSP de Braga levantou outros 30 autos de contra-ordenação por incumprimento das normas do estado de emergência.