PSP apreende dezenas de artigos pirotécnicos a adepto do Vitória SC

JN Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Um adepto do Vitória de Guimarães deflagrou uma tocha aquando da saída da equipa do estádio, ontem à tarde. A PSP perseguiu-o, intercetou-o e apreendeu na sua posse na sua viatura dezenas de artigos pirotécnicos.

Um grupo de adeptos do Vitória Sport Clube foi ontem à tarde à Rua Doutor Eduardo de Almeida, em Guimarães, para saudar a partida da equipa para o jogo contra o Gil Vicente, em Barcelos. Aquando da saída do autocarro do Guimarães, pelas 15.20 horas, agentes da PSP que se encontravam no local aperceberam-se de um adepto, de 33 anos, a deflagrar uma tocha facho de mão, pondo-se de seguida em fuga.

"De imediato, esta Polícia moveu-lhe perseguição tendo sido intercetado na posse de três flashes intermitentes e a tampa do facho de mão que tinha deflagrado", conta a PSP em comunicado. Posteriormente, na sua viatura, foram encontradas "43 unidades de sinais fumígenos, bem como 19 Petardos grandes e 3 pequenos, que lhe foram apreendidos", acrescenta a mesma fonte.

Manter distanciamento físico

A PSP alerta os adeptos/simpatizantes dos clubes para a necessidade absoluta de, mesmo em contexto desportivo, ser mantido o rigoroso cumprimento das medidas de proteção da COVID-19, nomeadamente mantendo o distanciamento físico, evitando ajuntamentos superiores a 5 pessoas e usando permanentemente a máscara de proteção corretamente colocada.

"Estes comportamentos afiguram-se essenciais a minimizar o risco de propagações virais no contexto dos eventos desportivos, elemento fundamental para que o público possa voltar ao interior dos recintos desportivos", explica a PSP, garantindo que se irá manter "atenta e interventiva também no contexto desportivo, salvaguardando os adeptos que pretendem apoiar as equipas envolvidas e, ainda assim, sem pretenderem colocar-se em risco de contágio".