PSP apreendeu 75 armas dentro ou junto às escolas

PSP registou 2316 ocorrências de natureza criminal, incluindo 75 posses de armas, no âmbito do programa Escola Segura. Diretores elogiam programa.

As ofensas corporais, injúrias e roubos aumentaram no ano letivo passado nas escolas, bem como o uso e posse de arma. Os dados revelados ao JN pelo programa Escola Segura da PSP mostram que em 2021/2022 houve 1110 ofensas corporais (contra 978 no ano letivo anterior), 717 injúrias (contra 666) e 78 roubos (73 no ano anterior). Foram apanhadas 75 armas dentro ou nas imediações das escolas, mais 20 do que no ano letivo anterior.

Segundo dados ainda em consolidação, no ano letivo 2021/2022, a PSP registou 3320 ocorrências em contexto escolar e no trajeto casa/escola, das quais 2316 foram de natureza criminal e 1004 não criminais. Em 2020/2021, o programa Escola Segura registou 2397 ocorrências criminais que comparam com 2647 no ano letivo 2019/2020. Em 2018/2019, foram contabilizadas 3293 ocorrências criminais, pelo que o número tem vindo a diminuir.