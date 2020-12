PSP apreendeu no aeroporto 2.750 maços de tabaco em duas malas de viagem

RP Hoje às 12:41 Facebook

A PSP deteve, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dois homens que tinham em duas malas de viagem 2.750 maços de tabaco, no valor de 12.735 euros.

Os dois indivíduos, com 27 e 30 anos foram intercetados na zona pública das chegadas na posse de duas malas de viagem contendo no seu interior 2750 maços de tabaco, com valor unitário de 4,5 euros, perfazendo um total de 12 375 euros , depois de terem simulado uma chegada a Portugal.

Todo o tabaco, as malas onde estava acondicionado, dois telemóveis, mil euros em dinheiro e algumas moedas estrangeira foram-lhes apreendidos.

Os detidos ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.