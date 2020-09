PSP apreendeu sete mil doses de droga em bairro do Porto

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Porto revelou esta sexta-feira que, no âmbito da operação que na quinta-feira resultou na detenção de 15 pessoas no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, foram apreendidas sete mil doses de droga que "estariam preparadas para venda direta".

"A maior parte estava em doses individuais. Foi apreendida alguma droga, muito pouca, em estado puro. Portanto, cremos estar em linha com o que é a apreensão de droga preparada para venda direta", disse o comandante da 1.ª Esquadra de Investigação Criminal da Divisão de Investigação Criminal do Comando da PSP do Porto, João Soeima.

Na quinta-feira, a PSP do Porto deteve 15 pessoas suspeitas de tráfico de droga numa operação descrita como "de grande envergadura" que decorreu no bairro da Pasteleira Nova, no Porto.

Os detidos têm entre 21 e 53 anos e a operação envolveu 48 agentes da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

Esta sexta-feira de manhã, João Soeima especificou que foram apreendidas cerca de sete mil doses individuais, num total de seis quilos de heroína, 1800 de cocaína, bem como "algumas anfetaminas e canábis".

Somam-se armas de fogo, nomeadamente uma caçadeira de caça alterada e pistolas, bem como cerca de 12 mil euros em dinheiro e três cofres encontrados em três habitações diferentes.

"Todo o numerário, tanto em notas como em moedas, é de baixo valor fiduciário. Pela forma como se encontrava disseminado pelas residências, não temos dúvida nenhuma que era resultado de venda direta de estupefacientes", descreveu João Soeima.

O comandante revelou, ainda, que esta investigação decorre de três inquéritos instaurados pelo Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, estando em curso "há alguns meses".

"Pela natureza dos três inquéritos, podemos dizer que a investigação tem entre dois meses e meio e três meses (...). Existia uma correlação entre todas elas [pessoas detidas] na ocupação do espaço, na ocupação dos tempos de venda direta. Teriam uma organização até sofisticada", referiu.

As apreensões e detenções decorreram no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, tendo João Soeima apontado que, "pela importância e pelo volume de estupefacientes encontrados, não só nesta operação como em outras", em causa estará "uma zona que terá algum relevo regional" no tráfico de droga.