PSP atacada com pedras e cocktails molotov no Bairro Padre Cruz

Nos últimos dias, elementos da PSP e viaturas estacionadas junto da esquadra do Bairro Padre Cruz foram atacados com pedras e engenhos explosivos artesanais. Só no último mês, ocorreram 21 detenções. Esta tarde, a PSP prometeu continuar as operações e "não hesitará em ter uma atuação firme e determinada" contra "comportamentos ilícitos, agressivos e violentos".

Os casos mais recentes começaram na tarde do último sábado, quando a PSP detinha um suspeito de tráfico de droga. Um grupo de familiares e amigos do suspeito tentou impedir a detenção e perturbar a ação polícial.

Os polícias viram-se obrigados a "uma intervenção reforçada para a reposição da ordem e tranquilidade públicas", esclarece a PSP. Nessa mesma noite, cerca das 22h15, desconhecidos arremessaram vários artefactos/engenhos explosivos artesanais na direção de viaturas que se encontravam estacionadas junto à Esquadra do Bairro Padre Cruz, causando danos em três veículos.

Confrontada com estes comportamentos hostis por parte de alguns residentes, "a PSP aumentou a presença e visibilidade policial continuando a desenvolver ações de prevenção da criminalidade, visando detetar/identificar os agentes perpetradores de violência e reforçar os níveis subjetivos de segurança da população".

Moradores atiraram pedras a polícias

Na manhã de ontem, segunda-feira, após a fiscalização de uma viatura que circulava no interior do Bairro, alguns residentes do mesmo voltaram a demonstrar hostilidade, atirando pedras aos polícias que ali estavam a realizar operações preventivas e de repressão da criminalidade. Foi necessária uma "intervenção policial, com uso da força, para reposição da ordem pública", tendo sido detido um indivíduo por resistência e coação sobre funcionário.

Na sequência destas ocorrências, numa das artérias do Bairro Padre Cruz foram incendiados alguns caixotes do lixo, tendo a PSP acionado e prestado apoio aos Bombeiros que ali se deslocaram para a sua extinção.

A PSP avança que "continuará a desenvolver ações preventivas por forma a dissuadir qualquer tipo de violência e/ou criminalidade, reiterando e apelando a todos os cidadãos que cumpram as ordens legais e legítimas dos polícias, para que seja garantida a segurança de todos e que se abstenham de comportamentos ilícitos, agressivos e violentos, perante os quais a PSP não hesitará em ter uma atuação firme e determinada".

O comunicado acrescenta que "no decurso das várias ações de policiamento desenvolvidas, foram efetuadas nos últimos 30 dias, 21 detenções no interior do referido Bairro, por diversos tipos de crimes, designadamente, nove por tráfico de estupefaciente, cinco por condução sem habilitação legal, quatro por resistência e coação sobre funcionário e três por condução de veículo sob influência do álcool".