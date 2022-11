PSP com casa nova mas não larga imóvel destinado à GNR

Há oito meses que a requalificação da esquadra da PSP de Matosinhos está concluída sem que seja autorizada a transferência dos polícias para as novas instalações. Ninguém avança com explicações sobre o enredo e a única certeza é que os militares da GNR da mesma cidade continuam a trabalhar num edifício em "risco de ruína" e que, com o regresso da chuva, voltou a apresentar infiltrações em quase todas as divisões, muitas das quais com pedaços de teto a cair. Os guardas só abandonarão o atual posto quando a PSP desocupar as antigas instalações da Escola E,B 2, 3 de Matosinhos.

Em dezembro de 2020, teve início a obra na esquadra da PSP de Matosinhos. A intervenção, por ser profunda, obrigou a que todos os departamentos policiais fossem transferidos para a desativada Escola E,B 2,3 de Matosinhos e é na também denominada escola da Biquinha que os polícias continuam instalados.

Isto apesar de as obras na esquadra já terem terminado. Em fevereiro deste ano, a empresa responsável pela requalificação dava conta, nas redes sociais, que os trabalhos estavam concluídos. E, esta semana, é a Câmara Municipal de Matosinhos que confirma, ao JN, que está tudo pronto para que os polícias regressem ao centro da cidade. "As obras de requalificação do edifício estão concluídas", garante a autarquia.