PSP controla enchentes nas zonas comerciais de Braga

A PSP de Braga esteve a controlar as enchentes às principais zonas comerciais da cidade, que se verificaram durante toda a manhã deste domingo, principalmente em redor dos shoppings entre as freguesias de São Victor (Braga Parque) e Lamaçães (Minho Center).

O comissário Vítor Silva, do Comando Distrital de Braga da PSP, a comandar a operação, disse no local, ao JN, que a PSP esteve "a realizar várias ações pelas quatro cidades do distrito onde atua [Barcelos, Braga, Famalicão e Guimarães], a fim de sensibilizar as pessoas no sentido das restrições de circulação a vigorar durante a manhã".

Segundo o mesmo oficial, "a tendência verificada ao longo das últimas semanas, é no período da manhã haver grande afluência às cidades, mas já durante a tarde e a noite, as pessoas respeitam geralmente as regras de confinamento, mantendo-se nas suas casas".