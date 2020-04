PSP corta acesso à Ponte 25 de Abril e já notificou 21 condutores

Inês Banha Hoje às 16:29 Facebook

A PSP está, este domingo à tarde, a mandar parar todos os carros que querem sair de Lisboa através da Ponte 25 de Abril, que liga a capital a Almada.

A ação de fiscalização, inserida na operação "Páscoa em Casa", começou cerca das 15.30 horas e irá prolongar-se até ao final da tarde.

Os condutores estão a ser questionados sobre o porquê de estarem a circular e por que razão necessitam de sair do concelho. Até às 23.59 horas de terça-feira estão proibidas as deslocações para fora do município de residência, exceto para receber cuidados de saúde ou trabalhar.

Vários automobilistas apresentaram já declarações emitida pela sua entidade patronal a comprovar que necessitam de trabalhar.

Durante a manhã deste domingo, foram fiscalizados, no mesmo local, 370 veículos, tendo sido notificadas 21 pessoas por incumprimento das regras do estado de emergência, adiantou aos jornalistas a comissária Cátia Brás. O balanço "é positivo", afirmou.