PSP da Amadora detém 12 pessoas e apreende 46 mil doses de haxixe

Doze pessoas foram detidas em Palmela, Amadora e Sintra por suspeita da prática dos crimes de tráfico de droga e posse de arma proibida, tendo sido apreendidas 46.500 doses de haxixe e nove armas, anunciou a PSP.

Em declarações à Lusa, o comissário Tiago Garcia adiantou que a investigação desenvolvida pela PSP e pelo Ministério Público da Amadora durou sete meses e culminou com a detenção de 10 homens e duas mulheres, com idades entre os 22 e 36 anos, em dois momentos distintos.

Na sexta-feira, em Palmela, numa busca domiciliária foram detidas seis pessoas e apreendidas 40 mil doses de haxixe, cerca de 10 mil euros, dois carros e duas pistolas.

Hoje de manhã, em buscas realizadas nos concelhos da Amadora e de Sintra, foram detidas outras seis pessoas e apreendidas cerca de 6500 doses de haxixe, mil doses de ectasy, 650 doses de cocaína, sete mil euros e nove armas de fogo (quatro caçadeiras, duas das quais de canos serrados, três revolveres e duas pistolas).

Ainda de acordo com o comissário da PSP, as armas apreendidas serão submetidas a uma peritagem para averiguar se estarão relacionadas com outros crimes.

Os detidos serão presentes na quinta-feira ao Tribunal da Amadora.