PSP da Feira recupera motos roubadas no Estoril

A PSP da Feira identificou dois homens, de 46 e 49 anos, por estarem envolvidos na venda de duas motos que tinham sido roubadas no Estoril. Os veículos foram recuperados e vão ser entregues ao legítimo proprietário.

Após a denúncia do furto de três motos de uma residência localizada no Estoril, a PSP efetuou várias diligências, vindo a identificar os dois homens, um de Oliveira de Azeméis e o outro de São João da Madeira, por estarem envolvidos em transações efetuadas com os referidos artigos.

A investigação continua a decorrer na Esquadra de Santa Maria da Feira.

Detido por tráfico

Ainda na terça-feira, a PSP de Espinho identificou um jovem, de 18 anos, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

O suspeito foi intercetado pela PSP no âmbito de uma operação de fiscalização das medidas de prevenção contra a covid-19, encontrando-se em desrespeito ao dever geral de recolhimento domiciliário.

Aquando da referida interceção, o suspeito tinha em sua posse cerca de 10,5 doses de haxixe, que lhe foram apreendidas.