PSP de Braga desarticula rede de tráfico de droga

A PSP de Braga deteve dois homens e uma mulher, fortemente indiciados por crimes de tráfico de droga, numa operação realizada durante a madrugada desta quinta-feira, não só em Braga, como em outras localidades da região do Norte. A investigação focou-se na desarticulação de uma rede que se dedicava ao narcotráfico, especialmente entre as cidades de Braga e do Porto, onde decorreram as principais buscas, com o apoio da Unidade Especial da Polícia de Segurança Pública.

Em Braga, a operação da PSP incidiu no Bairro de Santa Tecla, mas ao início desta manhã ainda decorriam mais diligências em localidades fora de Braga, com elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP empenhados nas buscas às casas dos principais suspeitos da rede de tráfico de droga.

A operação consistiu em sete buscas domiciliárias, das quais resultaram as detenções dos três principais suspeitos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 35 anos. Até ao momento, foram apreendidas armas, munições, viaturas ligeiras, estupefaciente, dinheiro e diversos bens de proveniência ilícita", revelou ao JN o oficial de serviço da PSP de Braga.

Em comunicado enviado ao JN, o Comando Distrital da PSP disse "acreditar ter dado um sério golpe no pequeno tráfico de droga na cidade de Braga".