PSP de Braga detém oito pessoas por condução com álcool

A PSP de Braga deteve, entre 29 de dezembro e 1 de janeiro, oito pessoas com idades compreendidas entre os 23 e 49 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Acusaram uma TAS (Taxa de Álcool no Sangue) entre 1,20 e 2,55 gramas por litro de sangue.

Fonte do Comando Distrital adiantou hoje que as detenções por excesso de álcool ocorreram nas cidades de Barcelos e de Vila Nova de Famalicão.

Em comunicado, a Polícia dá conta de que deteve 12 pessoas no total, nestes três dias. Foi também detido um homem, com 36 anos de idade, por não possuir qualquer documento que o habilitasse para o exercício da condução, e o mesmo sucedeu a uma mulher, com 48 anos, por se encontrar na posse de vários artigos, que havia furtado no interior de um estabelecimento no Centro Comercial Braga Parque.

Os agentes policiais detiveram, ainda, um jovem de 20 anos, por resistência e coação a um agente que estava inserido no policiamento ao jogo de futebol entre as equipas S. C. Braga e SL Benfica.

O último detido, foi um homem com 31 anos, pelo crime de tráfico de estupefaciente, tendo-lhe sido apreendido cocaína suficiente para cerca de 15 doses, bem como a quantia de 2.661 euros em dinheiro. A detenção ocorreu em Braga.