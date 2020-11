PSP termina festa com 30 estudantes de Erasmus em Coimbra

João Pedro Campos Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Coimbra terminou, na madrugada desta sexta-feira, uma festa de estudantes do Programa Erasmus, na Rua Doutor António José de Almeida, em Coimbra.

Os agentes chegaram à casa onde decorria a festa pelas 2.30 horas, estando, na cave, cerca de 30 jovens. Segundo um comunicado da PSP, a maioria refugiou-se por várias divisões da casa, tendo sido identificados 11 elementos, todos de nacionalidade espanhola.

"Todos os identificados foram advertidos de que se encontravam a violar as regras do Estado de Calamidade em vigor e das consequências daí resultantes, nomeadamente do respetivo processo de contraordenação", informa a PSP que, ao chegar ao local, verificou que havia muito ruído e música audíveis do exterior.