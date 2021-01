PSP de Espinho identifica 12 clientes num café e sem máscara

Salomão Rodrigues Hoje às 14:00 Facebook

A Divisão da PSP de Espinho, através da sua Esquadra de Investigação Criminal, identificou, na tarde de sexta-feira, 12 pessoas e o proprietário de um café em Anta/Guetim. Estavam a tomar café, contrariando as normas do estado de emergência.

A ação da PSP ocorreu pelas 18.15 horas, com os agentes a confirmarem o funcionamento em pleno do café, em desobediência às normas em vigor para o período de estado de emergência pandémico, servindo cafés e outro tipo de bebidas.

Os 12 clientes foram identificados, estando a incumprir com o impedimento de permanência no interior do estabelecimento, a proibição de ajuntamento de mais de seis pessoas e ainda a não utilização de máscara.

O proprietário do café foi alvo de um auto de notícia por desobediência que será remetido a tribunal e pelo qual virá a responder pelo respetivo crime de desobediência.

Também os clientes serão alvo de autos de notícia por contra-ordenação por não utilização/uso de mascara. Incorrem numa coima mínima de 200 euros.

A PSP de Espinho está a fazer uma vigilância ativa no concelho com vários elementos na rua.