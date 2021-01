PSP de Ovar descobre bar a servir bebidas e clientes escondidos em sótão 

Salomão Rodrigues Hoje às 16:08 Facebook

A PSP de Ovar identificou, na noite de sexta-feira, a proprietária de um bar por infração às regras de fornecimento e venda de bebidas alcoólicas.

Cerca de uma hora antes, a Polícia verificou que, do bar que se encontrava a funcionar, com as portas fechadas e cortinados corridos, saíram três cidadãos, pelo que foram identificados.

Após os polícias terem entrado para verificarem a inexistência de clientes, conforme informação da proprietária, foram encontrados três homens no sótão, pelo que também foram identificados.

A infração cometida pela proprietária do bar tem prevista uma contraordenação com coima de 200 euros (valor mínimo) a mil euros (valor máximo).