PSP desmantela falsa corretora de ações na bolsa

A PSP tem em curso esta quinta-feira uma operação na Área Metropolitana de Lisboa para desmantelar uma falsa corretora de ações na bolsa, que terá burlado um número indeterminado de pessoas.

Em causa está "criminalidade associada a burlas qualificadas e crimes económicos e financeiros", adianta, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

De acordo com a instituição, o grupo "operava através de uma falsa empresa corretora de ações na bolsa", tendo como "único propósito burlar os seus clientes e despojá-los do dinheiro investido nos seus investimentos".

As buscas a oito habitações e outros cinco locais não residenciais decorrem sobretudo em Lisboa e na margem sul do Tejo. A ação está a cargo da Divisão de Investigação de Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e decorre "em colaboração" com o Ministério Público de Lisboa.

A PSP remeteu para mais tarde mais informações sobre a operação.