PSP desmantela grupo que abastecia Bragança de heroína

A PSP anunciou, esta manhã de segunda-feira, a detenção em flagrante delito de dois homens e procedeu à identificação de um outro, com idades compreendidas entre os 46 e os 59 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, em Bragança.

A detenção foi efetuada pelas 22.30 horas de domingo, através do dispositivo de investigação criminal, concluindo um processo de trabalho que se iniciou em março deste ano, revelou uma fonte do comando da PSP em Bragança. "A Polícia concluiu que este grupo de indivíduos de forma reiterada garantia o principal abastecimento de heroína aos consumidores de Bragança tendo esta operação policial terminado com um dos focos de distribuição direta na cidade", referiu a mesma fonte.

Das apreensões releva-se a quantidade de heroína que era suficiente para quase 800 doses individuais, cerca de 1500 euros em dinheiro, duas balanças de precisão, artefactos próprios para o doseamento e embalagem do produto estupefaciente e ainda uma viatura automóvel e telemóveis usados para estabelecer as comunicações do grupo.

Ainda segundo a PSP, a operação consolida-se no dia desta segunda-feira com a realização de três buscas domiciliárias e uma não domiciliária com o objetivo de garantir maior e mais sustentada prova material.

Dois dos detidos serão presentes judicialmente a primeiro interrogatório ao longo desta segunda-feira e o outro suspeito doi constituído arguido e restituído à liberdade. Todos são residentes em Bragança e com antecedentes criminais.