PSP desmantelou gangue que roubou 600 mil euros numa residência em Lisboa

A PSP deteve oito homens, com idades entre os 19 e os 17 anos, suspeitos de diversos roubos em Lisboa, num dos quais levaram cerca de 600 mil euros em relógios, pratas e artigos de coleção. Os detidos faziam parte de um grupo conhecido por "Bataclam".

A operação policial, que decorreu na Zona J, em Marvila, culminou a investigação de um roubo em residência ocorrido no início do mês passado, na zona de Alcântara, onde diversos homens entraram, amarraram a vítima com cordas e fita adesiva, e levaram cerca de 600 mil euros em relógios, pratas e artigos de coleção. O gangue usou depois diversos cartões bancários da vítima, gastando vários milhares de euros.

Foi entretanto possível apurar que o mesmo grupo, já no fim do mês de março, assaltou um homem, na zona dos Olivais, que havia acabado de estacionar o carro. Esfaquearam-no num braço, ameaçaram com armas de fogo e levaram 50 euros.

"O grupo, constituído por jovens entre os 19 e 27 anos de idade, com extenso registo criminal, designadamente crimes de roubo, tráfico de droga, posse de arma de fogo, agressões violentas e furtos, foi alvo de investigação durante algumas semanas, resultando numa operação policial, musculada e direcionada, com o objetivo de dar uma resposta assertiva, trazendo a reposição da ordem pública e tranquilidade social, e visando sujeitar os seus autores às devidas medidas de coação, impedindo-os de continuar a sua atividade criminal", refere, em comunicado, a PSP.

Foram realizadas sete buscas domiciliárias tendo sido apreendidos um revólver, com o número de registo rasurado, uma réplica de arma de fogo, nove munições, três armas brancas, cocaína, heroína, haxixe, uma planta de canábis, 2.540 euros em dinheiro e um pólo da PSP.

Quatro dos detidos ficaram em prisão preventiva, obrigado a permanecer na habitação e os restantes com termo de identidade e residência