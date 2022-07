PSP despeja 30 "ocupas" ilegais de prédio em Lisboa

JN Hoje às 10:03 Facebook

A PSP de Lisboa deteve 30 pessoas por introdução em lugar vedado ao público. Encontravam-se a ocupar ilegalmente um prédio na freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.

As detenções ocorreram na manhã de segunda-feira. Os polícias que se encontravam em patrulhamento foram solicitados a comparecer junto de um prédio de habitação, por suspeitas da presença de estranhos no seu interior.

No local, os polícias constataram que nos diversos pisos do imóvel se encontravam dezenas de cidadãos. Questionados, os "ocupas" admitiram estar ali a pernoitar sem consentimento ou autorização do proprietário. O dono do imóvel formalizou o respetivo procedimento criminal, pelo que 29 cidadãos foram conduzidos até à sede da 5.ª Divisão para a realização das diligências para a sua detenção.

Enquanto estava a ser realizado o expediente, os polícias foram informados da presença de mais um suspeito no interior do prédio. Foram novamente ao local e efetuaram mais uma detenção.

"Em virtude de alguns detidos serem cidadãos de nacionalidade estrangeira e não fazerem prova da sua situação em território nacional, após consulta ao SEF, foi um deles detido pelo crime de permanência ilegal em território nacional", avança a PSP de Lisboa em comunicado.

Dois tentaram agredir PSP

No decorrer das diligências de identificação e elaboração do expediente, dois indivíduos já detidos insurgiram-se contra dois polícias. Um deles tentou retirar o bastão a um PSP e o outro desferiu um soco na cara de outro, incorrendo assim ambos no crime de resistência e coação a agente da autoridade.

Depois de cumpridas todas as formalidades legais tendentes à efetivação da detenção dos suspeitos, foram todos constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que 12 deles foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o processo sido remetido ao DIAP, enquanto os restantes 18 detidos foram notificados para comparência nos serviços do Ministério Público.