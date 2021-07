PSP destruiu 240 mil armas desde 2013. Só hoje foram 17 mil

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Armas destruídas foram utilizadas em crimes ou entregues voluntariamente pelos proprietários. A maioria das entregas voluntárias foram efetuadas por caçadores, mas também houve militares a desfazerem-se de armamento de guerra

A PSP destruiu, nesta quinta-feira, mais de 17 mil armas. Muitas foram declaradas como perdidas a favor do Estado depois de terem sido usadas em crimes, mas 4686 delas foram entregues voluntariamente pelos seus proprietários, no âmbito da lei que proíbe a detenção de caçadeiras, pistolas ou revólveres sem um fim específico. Com estas 17 mil armas destruídas sobe para quase 240 mil o número de armas retiradas das ruas, desde 2013. E munições foram já 19 toneladas.

Na montra montada à porta da sucata da Maia onde decorreu a operação viam-se shotguns, espingardas de canos serrados, pistolas e alguns revólveres. Havia também armas de airsoft a imitar armamento de guerra, bastões, soqueiras e até armadilhas para animais. Contudo, segundo o diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, superintendente Pedro Moura, a maioria das armas a destruir seriam caçadeiras. "O número de armas entregues tem rondado as 20 mil por ano e a maioria são armas de caça. São espingardas ou carabinas, porque também são essas armas que mais estão licenciadas em Portugal", referiu.

O oficial da PSP destacou ainda a entrega de "armas automáticas longas, sobretudo as que estão relacionadas com a atividade militar". "Temos registado a entrega por parte de militares, com uma idade mais avançada, de um número significativo de armas, muitas delas vindas do Ultramar. Pela sua perigosidade, a entrega destas armas aumenta o sentimento de segurança", alegou.

Presente na operação desta quinta-feira, o secretário de Estado da Administração Interna, Antero Luís, destacou "uma espécie de amnistia" que fomentou a entrega de armas e que, defendeu, "tem dado bons resultados". O governante referia-se ao período entre março deste ano e o dia 23 de junho, durante o qual toda e qualquer entrega de arma ilegal não teve repercussão criminal.