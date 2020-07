25 detidos em megaoperação contra tráfico de droga no Porto

JN/Agências Hoje às 08:43, atualizado às 09:52 Facebook

A PSP já efetuou 25 detenções no Grande Porto, esta quinta-feira, durante uma operação "de grande envergadura" de combate ao tráfico de drogas que ainda decorre.

"De acordo com dados preliminares, podemos falar em 25 detenções", afirmou o comandante da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, comissário Rui Mendes, adiantando que a operação ainda decorria pelas 9 horas e envolvia 400 operacionais de diversas valências policiais.

A ação policial compreende a realização de 60 buscas domiciliárias num "conjunto vasto" de locais do Grande Porto, nomeadamente os bairros do Viso, Pasteleira e Fonte da Moura, todos na cidade do Porto, e Vila D'Este, no vizinho concelho de Vila Nova de Gaia, para além de um bairro em Custoias, em Matosinhos.

Falando telefonicamente à agência Lusa a partir do Bairro do Viso, o graduado disse que a polícia já apreendeu "quantidades substanciais" de estupefacientes, dinheiro e várias armas de fogo". São caçadeiras, pistolas e revolver, para além de inúmeras armas brancas.

Rui Mendes, que prevê um balanço final da operação durante a tarde, adiantou ao JN haver vários detidos já condenados por crimes de tráfico de droga.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP refere que esta operação visa "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto".

A ação é dirigida pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, tendo a colaboração de outras valências policiais.