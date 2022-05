PSP detém 47 comerciantes por falsificações em sete dias no Grande Porto

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:39 Facebook

Última operação foi realizada nesta sexta-feira e terminou com a detenção de 14 lojistas. Quase todos os detidos eram estrangeiros que vendiam equipamentos dos principais clubes nacionais e internacionais.

Em três operações realizadas em sete dias, a PSP deteve 47 feirantes e lojistas que vendiam roupa, calçado e malas contrafeitos na área do Grande Porto. A última ação policial decorreu nesta sexta-feira e acabou com a detenção de 14 comerciantes com estabelecimentos comerciais na Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Santo Tirso. Treze dos detidos são de nacionalidade estrangeira.

Nesta diligência, liderada pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, os polícias fiscalizaram estabelecimentos comerciais, sobretudo localizados numa das principais artérias da Póvoa de Varzim. E apreenderam diverso material contrafeito, nomeadamente equipamentos dos principais clubes de futebol nacionais e internacionais, assim como da seleção nacional de futebol. Vestuário e calçado de marcas como a Converse ou Ralph Lauren foram também identificados com o auxílio de peritos e representantes das marcas falsificadas.