PSP detém homem em Olhão após agredir outro com arma branca

As autoridades policiais detiveram um homem pelo crime de homicídio, depois de se ter desentendido e agredido outro homem, com uma arma branca, na quarta-feira, em Olhão, anunciou esta sexta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem tem 61 anos, reside em Olhão, foi detido "em flagrante delito", é "suspeito da prática do crime de homicídio, na forma tentada" e ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, por decisão do tribunal de instrução onde foi presente para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial, precisou a força de segurança num comunicado.

As autoridades foram chamadas para dar resposta a uma "ocorrência de agressões físicas na cidade de Olhão" e, ao chegarem ao local, os agentes da PSP encontraram o suspeito "na posse de uma arma branca e com vestígios de sangue".

"A vítima encontrava-se prostrada no solo com lesões graves e visíveis, havendo necessidade de socorro imediato, que foi assegurado pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", acrescentou o Comando Distrital de Faro da PSP.

Os elementos policiais acabaram por abordar o agressor, que colaborou com as instruções da PSP e foi detido "sem recurso ao uso da força", referiu a força de segurança.

Os indícios recolhidos nas investigações preliminares mostram que a vítima e o agressor se conheciam e na origem do conflito terá estado um "desentendimento pessoal".

As lesões sofridas levaram a vítima a dar entrada na unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), da qual recebeu a alta hospitalar no dia seguinte, indicou ainda a PSP.