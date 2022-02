PSP detém homem por esfaquear o tio

JN/Agências Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 31 anos foi detido pela PSP, em Darque, Viana do Castelo, por suspeita de ter esfaqueado o tio de 47, e por posse de arma proibida, sendo hoje presente a um juiz do tribunal loca, disse fonte daquela força policial.

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, adiantou que a vítima foi transportada ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e, posteriormente conduzida ao hospital de São João no Porto, onde permanece internada.

Raul Curva explicou que o homem de 31 anos foi detido, no domingo, por ofensas à integridade física agravadas e por posse ilegal de arma proibida.

Após a detenção pela PSP, que recuperou a arma branca utilizada no incidente, a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ) de Braga.

O suspeito é hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.