PSP detém jovem com dois quilos de liamba e sete mil euros em dinheiro

Um jovem foi detido pela PSP, no centro de Braga, com cerca de dois quilos de liamba, além de outras quantidades de haxixe e de cocaína. Tinha ainda sete mil euros em dinheiro.

A detenção ocorreu na Avenida da Liberdade. O suspeito, de 23 anos, residente ali perto, na rua do Conselheiro Lobato, da zona do Fujacal, foi alvo de uma fiscalização rodoviária, tendo a polícia encontrado alguns estupefacientes no automóvel.

Como tinha, segundo a PSP de Braga, droga "em quantidade manifestamente superior à necessária para o consumo médio individual durante o período de dez dias" foi feita uma busca domiciliária, tendo sido encontrada mais droga.

No automóvel e em casa do suspeito, a PSP apreendeu um total de 1895,40 gramas de liamba, 15,76 gramas de cocaína e 170,38 gramas de haxixe, sete mil euros em dinheiro e objetos habitualmente utilizados para o fracionamento e a pesagem de droga.

Segundo informações do Comando Distrital da PSP de Braga, o jovem está indiciado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes. Será, esta quarta-feira, presente ao juiz de instrução criminal, no Palácio da Justiça de Braga.