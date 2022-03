PSP detém jovem suspeito de mais de dez roubos num mês

JN Hoje às 10:33 Facebook

Um jovem de 19 anos foi ontem detido pela PSP do Porto por suspeita de roubo com arma branca. Só no último mês, foi identificado por dez vezes como autor de vários roubos mas ficou sempre em liberdade.

A PSP recebeu um alerta para um roubo com arma branca na Rua do Melo, no Porto. Um jovem de 17 anos tinha sido ameaçado com uma faca e fora coagido a entregar o seu telemóvel. Antes de fugir, o ladrão ainda o obrigara a dizer o código de desbloqueio do aparelho.

Após tomar conhecimento, via rádio, das características físicas e da roupa do suspeito, agentes do policiamento de proximidade da Esquadra do Infante imediatamente suspeitaram de um indivíduo que nas últimas semanas tem cometido vários roubos com arma branca na baixa portuense.

Por já conhecerem as rotinas do suspeito, os agentes realizaram diligências que culminariam pouco tempo depois com a detenção do jovem na Rua das Flores, ainda da posse do telemóvel roubado.

O jovem foi detido e ia ser apresentado ao juiz de instrução criminal. Refira-se que, apesar de no último mês ter sido reconhecido pelo menos dez vezes como autor de vários roubos, continuava em liberdade.