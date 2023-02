PSP detém mais de 20 elementos de claques do Sporting e do Benfica

JN Hoje às 10:02 Facebook

A PSP tem em curso uma operação de grande envergadura para dar cumprimento a 29 mandados de detenção relacionados com elementos de claques de futebol do Sporting e do Benfica, em Lisboa e na margem sul do Tejo. Até ao momento, 27 pessoas foram detidas.

A operação, que decorre sem incidentes, abrange os concelhos de Lisboa, Sintra, Loures e Almada. Um dos suspeitos foi detido em flagrante delito por posse ilegal de arma.

Os detidos tinham nas suas casas armas de fogo, armas brancas, engenhos pirotécnicos, tudo material que foi apreendido. A ação conta com a PSP de Lisboa, através da Investigação Criminal e Equipa de Intervenção Rápida, bem como a GNR, que intervém nas buscas e detenções em Almada. Os detidos serão presentes a Juiz de Instrução Criminal na quinta-feira.

Estão a ser investigadas "situações de agressões, entre grupos de adeptos e contra a Polícia, crimes de roubo, dano qualificado e participação em rixa".